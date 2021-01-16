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Galatasaray Mostafa Mohammed transferini bitiriyor!

Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Mısırlı golcü oyuncu Mostafa Mohammed konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oyuncu ile kiralama artı sezon sonu satın alma opsiyonu kullanılacağı açıklanırken oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediği açıklandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:27
Galatasaray Mostafa Mohammed transferini bitiriyor!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sezon başından beri ısrarla istediği Mostafa Mohammed transferinde sona gelindiği belirtildi. Adı sık sık St. Etienne ile anılan Mostafa Mohammed konusunda vazgeçtiğini ve transfer görüşmelerini durdurduğunu açıklayan Fransız ekibi sonrasında Galatasaray harekete geçti.

St. Etienne vazgeçti

Zamalek forması giyen Mostafa Mohammed için St. Etienne uzun zamandır görüşme halinde olmasına rağmen transfer görüşmelerinden vazgeçtiğini açıkladı. Açıklamalar sonrasında Galatasaray oyuncu ile görüşmelere başladı.

5 milyon Euroya düştü

Mısırlı oyuncunun Galatasaray forması giymek istediği açıklanırken Zamalek Mostafa Mohammed için 5 milyon Eurolara kadar düştü. Mohammed sezon sonuna kadar Galatasaray’a kiralanacak ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile Galatasaray’a transfer olacak.

Mostafa Mohammed için 1+4 milyon Euroluk bir teklif yapılacağı düşünülürken geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan Mohammed 16 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Mostafa Mohammed kimdir?

1997 doğumlu Mısırlı forvet oyuncusu olan Mostafa Mohammed, Zamalek altyapısında yetiştikten sonra El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralanarak formalarını giydi. 30 Haziran 2024 yılına kadar Zamalek’te sözleşmesi bulunan Mohammed Mısır milli takımında da 4 kez forma şansı buldu.



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:27
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