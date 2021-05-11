Galatasaray Monaco’dan erteleme talep etti

Galatasaray’da 6 Mayıs 2021’de yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi Onyekuru transferinin geleceğinin belirsizleşmesine neden oldu. Sarı kırmızılı takım 11 Haziran 2021’e kadar 4.35 milyon Euro karşılığında Nijeryalı oyuncuyu alabilecek. Fakat seçimin belirsizliği nedeniyle Mustafa Cengiz ve kurmaylarının Monaco’dan bu süreyi uzatmasını istiyor.
Galatasaray’ın Onyekuru’nun transfer görüşmelerinin ertelenmesi talebine Monaco’nun henüz net bir yanıt vermediği ifade ediliyor.
Son Güncelleme: 11.05.2021 14:18