Galatasaray Monaco’dan erteleme talep etti

Galatasaray’da 6 Mayıs 2021’de yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi Onyekuru transferinin geleceğinin belirsizleşmesine neden oldu. Sarı kırmızılı takım 11 Haziran 2021’e kadar 4.35 milyon Euro karşılığında Nijeryalı oyuncuyu alabilecek. Fakat seçimin belirsizliği nedeniyle Mustafa Cengiz ve kurmaylarının Monaco’dan bu süreyi uzatmasını istiyor.

Galatasaray ile oynadığı 14 maçta 5 gol ve 2 asist ile oynadı. Oyuncu devre arasında Fransız ekibi Monaco’dan kiralık olarak transfer edilmişti. Nijeryalı daha ASPİRE FD, Eupen, Anderlecht, Everton ve Monaco formalarını giymişti. Oyuncu Galatasaray ile bir süper lig bir de süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray’ın Onyekuru’nun transfer görüşmelerinin ertelenmesi talebine Monaco’nun henüz net bir yanıt vermediği ifade ediliyor.