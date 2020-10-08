Galatasaray milli arayı değerlendirme planları yapıyor

Galatasaray, milli arayı sakatlığı olan futbolcular için avantaja çevirmek istiyor. Sarı kırmızılı kulüpte bir süre daha forma giyemeyecek isimler içerisinde Muslera, Akbaba, Saracchi, Taylan ve Etebo bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Terim’in dönüşünü beklediği isimler arasında Emre Akbaba bulunuyor. Geçtiğimiz sezon son müsabakada sakatlanan 28 yaşındaki yetenekli futbolcu uzunca bir süredir sarı kırmızılı formayı giyemiyor.

Terim, Emre’nin hazır olmasıyla birlikte oyun sistemini üzerine kurabileceği belirtiliyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo ile Taylan Antalyalı’nın adelelerinde zorlanma tespit edilirken, iki futbolcunun da Aytemiz Alanyaspor maçında hazır olması bekleniyor.