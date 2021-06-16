Galatasaray, Mert Çetin transferinde görüşmelere başladı!

Yaz transfer sezonunun başlaması ile birlikte Galatasaray çalışmalarına başladı. 2021 sezonunda yabancı kuralının yeniden kullanılması ile birlikte Türk oyunculara yönelen Galatasaray’da Mert Çetin transferi ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk’ü kadrosuna katan Galatasaray İtalya Serie A’da Verona’da forma giyen Mert Çetin için 7 milyon isterken Galatasaray görüşmelere devam edeceğini belirtti.

Serie A’da forma şansı bulamıyor

Galatasaray’ın İtalya’nın Verona ekibinde forma giyen Türk asıllı oyuncunun transferi için indirim talep etti. İtalya’da ilk olarak Roma’da forma giyen Mert Çetin geçtiğimiz sezonda Kumbulla transferinde kullanılmıştı.

Verona’da istediği forma şansını bulamayan Çetin takımdan ayrılmak istediğini belirtirken 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonlarda Gençlerbirliği’nden 3 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Şenol Güneş tarafından A Milli takıma davet edilmiş olmasına rağmen geniş defans hattı nedeniyle EURO 2020’de yer bulamadı.