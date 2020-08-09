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Galatasaray Mensah için kiralama formülünü devreye soktu

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da gündem Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Mensah. Sarı Kırmızılı kulüp Mensah transferinde yüksek bonservisi kiralama yöntemiyle çözmek istiyor. Transferde sıcak anlar yaşanıyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:00
Galatasaray Mensah için kiralama formülünü devreye soktu
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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı kırmızılı ekipte öncelik orta saha bölgesine verildi. Yönetim geçen sezonda istenen Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mensah için çalışmalara başladı.


Kayserispor oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro isterken Galatasaray yönetimi oyuncu için yeni bir yöntem aramaya koyuldu. Son gelen bilgilere göre Galatasaray cephesi Kayserispor’a 1.3 milyon Euroluk kiralama ve bir sonraki sezon 3.6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu teklif edecek.

Kayserispor oyuncuyu Atletico Madrid’den transfer ederken bir sonraki satıştan pay koymuştu. Bu yöntemle birlikte Kayserispor Madrid temsilcisine pay vermek zorunda olmayacak.

Galatasaray yönetimi oyuncunun transferinde Kayserispor’a Emre Taşdemir’i de kiralık olarak verebileceği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:00
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBernard MensahHes Kablo Kayserispor
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