Galatasaray Mensah için kiralama formülünü devreye soktu

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı kırmızılı ekipte öncelik orta saha bölgesine verildi. Yönetim geçen sezonda istenen Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mensah için çalışmalara başladı.

Kayserispor oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro isterken Galatasaray yönetimi oyuncu için yeni bir yöntem aramaya koyuldu. Son gelen bilgilere göre Galatasaray cephesi Kayserispor’a 1.3 milyon Euroluk kiralama ve bir sonraki sezon 3.6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu teklif edecek.

Kayserispor oyuncuyu Atletico Madrid’den transfer ederken bir sonraki satıştan pay koymuştu. Bu yöntemle birlikte Kayserispor Madrid temsilcisine pay vermek zorunda olmayacak.

Galatasaray yönetimi oyuncunun transferinde Kayserispor’a Emre Taşdemir’i de kiralık olarak verebileceği konuşuluyor.