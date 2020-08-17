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Galatasaray Mehmet Ekici'yi Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gelecek sezon için alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Bu konuda çalışmalara başlayan Sarı Kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Mehmet Ekici oldu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:06
Galatasaray Mehmet Ekici'yi Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
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Geçtiğimiz sezonu 6. Sırada bitiren Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip, son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.

Gelecek yıl oynanacak maç sayısını da göz önünde bulunduran Galatasaray, geniş bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede transfer hamlelerini de yapmaya başlayan Sarı Kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan oyuncularla anlaşmak istiyor. Bu anlamda çalışmalara hız veren Galatasaray’da son günlerde ismi en çok gündeme gelen isim Mehmet Ekici oldu.


Fatih Terim’in geniş kadroda Mehmet Ekici’nin yer bulması gerektiğini düşündüğü iddia edildi. Son olarak Fenerbahçe forması giyen başarılı oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenilirken, Galatasaray’da endişe uyandıran tek konu Ekici’nin geçmişte yaşadığı sakatlıklar oldu. Bu konuda temkinli davranan Galatasaray yetkilileri, transfer hakkında düşünme kararı aldı.

120 bin liralık teklif

Rotasyonda verim alınabilecek isimlerden biri gibi gözüken Mehmet Ekici’yi kadrosunda görmek isteyen Fatih Terim, uygun şartlar oluşması halinde oyuncunun Sarı Kırmızılı formayı giymesi gerektiğini yönetime iletti. Transfer hakkında temkinli davranan yönetim oyuncuya 120 bin liralık bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Galatasaray’da oynamaya sıcak bakan Mehmet Ekici’nin bu teklifi kabul edebileceği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:06
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferMehmet Ekici
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