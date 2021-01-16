Galatasaray Mehmet Ekici'yi kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve Almanya’da antrenmanlarına devam eden Mehmet Ekici ile ilgili Galatasaray iddiaları güçleniyor. Fatih Terim’in ısrarla istediği Mehmet Ekici ile anlaşma sağlanmak üzere.

Galatasaray’ın transferde zor zamanlar geçirdiği Ocak ayı ara transfer döneminde her oyuncunun kıymeti büyük açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Almanya’ya dönerek çalışmalarına devam eden Mehmet Ekici’yi Fatih Terim’in ısrarla istediği ve oyuncu ile yakın temasta olduğu açıklandı.