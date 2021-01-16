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Galatasaray Mehmet Ekici'yi kadrosuna katıyor!

Galatasaray'da Mehmet Ekici transferi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak açıklananlara göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Mehmet Ekici'yi kadrosunda görmek istiyor. Mehmet Ekici ile Galatasaray arasında Transfer görüşmeleri başlayacak.

16 Ocak 2021 Cumartesi 03:26
Galatasaray Mehmet Ekici'yi kadrosuna katıyor!
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Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve Almanya’da antrenmanlarına devam eden Mehmet Ekici ile ilgili Galatasaray iddiaları güçleniyor. Fatih Terim’in ısrarla istediği Mehmet Ekici ile anlaşma sağlanmak üzere.

Galatasaray’ın transferde zor zamanlar geçirdiği Ocak ayı ara transfer döneminde her oyuncunun kıymeti büyük açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Almanya’ya dönerek çalışmalarına devam eden Mehmet Ekici’yi Fatih Terim’in ısrarla istediği ve oyuncu ile yakın temasta olduğu açıklandı.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 03:26
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet EkiciGalatasarayTransfer
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