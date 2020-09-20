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Galatasaray Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçti: "Başakşehir teknik direktör Okan Buruk maçın hakemine tepki gösterdi"

Süper Lig’in 2. Haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanırken, Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk maçın hakemine tepki gösterdi.

20 Eylül 2020 Pazar 21:29
Galatasaray Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçti:
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Karşılaşmanın 13. Dakikasında penaltı kazanan Galatasaray 1-0 öne geçti. Hakemin bu kararına Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk tepki gösterdi.


Buruk maçın 4. Hakemi Tugay Numanoğlu’nun yanına giderek “" Hocam havaya çıktı! Elini ne yapacak hocam! Ne yapacak elini biriniz söyleyin!" dedi.

İkinci yarıda da itiraza devam etti

İlk yarıdaki penaltı pozisyonun ardından karşılaşmanın 68. Dakikasında ceza sahası içerisine giren Başakşehirli oyuncuya faul yapan Marcao’ya kart göstermeyen hakeme Okan Buruk alkış yaparak tepki gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a maç içerisinde “Bravo” diyerek tepkisini sürdürürken, Buruk’un bu tepkisine Başakşehir yedek kulübesi de destek verdi.



Son Güncelleme: 20.09.2020 21:29
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirOkan BurukGalatasaray
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