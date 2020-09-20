Galatasaray Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçti:

Karşılaşmanın 13. Dakikasında penaltı kazanan Galatasaray 1-0 öne geçti. Hakemin bu kararına Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk tepki gösterdi.

İkinci yarıda da itiraza devam etti

Buruk maçın 4. Hakemi Tugay Numanoğlu’nun yanına giderek “" Hocam havaya çıktı! Elini ne yapacak hocam! Ne yapacak elini biriniz söyleyin!" dedi.

İlk yarıdaki penaltı pozisyonun ardından karşılaşmanın 68. Dakikasında ceza sahası içerisine giren Başakşehirli oyuncuya faul yapan Marcao’ya kart göstermeyen hakeme Okan Buruk alkış yaparak tepki gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a maç içerisinde “Bravo” diyerek tepkisini sürdürürken, Buruk’un bu tepkisine Başakşehir yedek kulübesi de destek verdi.