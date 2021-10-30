İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?

Temsilcimiz Galatasaray Uefa Avrupa liginde 5. maçına çıkıyor. Taraftarlar karşılaşmanın ne zaman olacağını araştırmaktadır. Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman? Bu haberimizde Galatasaray --Marsilya maçıyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte mücadelenin detayları...

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:28
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Takip Et:

Taraftarlar heyecanla bu maçı bekliyor. UEFA Avrupa E grubu temsilcimiz Galatasaray’ın maçının ne zaman olacağı intenette en çok araştırılan konulardan birisi. Gs -Marsilya mücadelesi ne zaman? Galatasaray evinde Marsilya’yı ağırlıyor. 25 Kasım Perşembe günü geçekleşecek mücadeleyi taraftarlar hangi platformda izleyecek? Grubun 5. Maçı heyecanla bekleniyor. Haberin devamı aşağıda yer alıyor.

Gs -Marsilya mücadelesi ne zaman?

UEFA E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray rakibi Marsilya ile 25 Kasım Perşembe günü 18.45’te karşılaşıyor. Karşılaşmayı taraftarlar Exxen üzerinden izleyebilecekler.


Son Güncelleme: 30.10.2021 14:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasaryAvrupa LigiGalatasaray-marsilya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür

Popüler Haberler

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank 1500 TL emekli ikramiyesi başvuru şartları nelerdir? Emekli ikramiye teklifinin reddedilmesi sonrası bankalardan emekliye müjdeli haber
Bankalardan sondakika açıklaması! Nakit ihtiyacı olan herkese önemli duyuru!
31 Ekim 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ekim Pazar at yarışı programı
Inside Job Anime dizisine dair detaylar
TJK 30 Ekim 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Ev hanımlarına emeklilik nasıl olur, emekli olması için ne kadar prim ödemelidir? 2021
Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi yayın tarihi ve fragmanı
Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?
Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası
Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
Planlama mühendisi maaşı ne kadar? Planlama mühendisi maaşları
Beton delme kesme makinesi operatörü (karotcu) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.