Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?

Taraftarlar heyecanla bu maçı bekliyor. UEFA Avrupa E grubu temsilcimiz Galatasaray’ın maçının ne zaman olacağı intenette en çok araştırılan konulardan birisi. Gs -Marsilya mücadelesi ne zaman? Galatasaray evinde Marsilya’yı ağırlıyor. 25 Kasım Perşembe günü geçekleşecek mücadeleyi taraftarlar hangi platformda izleyecek? Grubun 5. Maçı heyecanla bekleniyor. Haberin devamı aşağıda yer alıyor.

Gs -Marsilya mücadelesi ne zaman?

UEFA E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray rakibi Marsilya ile 25 Kasım Perşembe günü 18.45’te karşılaşıyor. Karşılaşmayı taraftarlar Exxen üzerinden izleyebilecekler.