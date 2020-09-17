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Galatasaray Marko Pjaca'dan vazgeçti!

2017 yılında Dinamo Zagreb'ten 23 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Pjaca geçirdiği sakatlıklar nedeni ile takımdan koptu. Performansını geri kazanması için kiralanan oyuncu istenen performansı veremeyince takımdan gönderilmesine karar verildi. Fatih Terim ise sakatlıklarla boğulan oyuncudan vazgeçti.

17 Eylül 2020 Perşembe 23:28
Galatasaray Marko Pjaca'dan vazgeçti!
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2016 yılında Dimano Zagreb’ten Juventus’a 23 milyon Euro karşılığında satılarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Pjaca, yaz transfer döneminde Galatasaray’a önerilerek takibe alınmıştı. Galatasaray tarafından yapılan incelemeler sonrasında oyuncunun 2017 yılında geçirdiği sakatlıklar sonrasında kadro dışı kaldığı ve eski performansından çok uzak olduğu belirtildi.


2017 yılında Estonya ile oynana milli maçta ön çapraz bağları kopması sonucunda sezonu kapatan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Pjaca, iyileştikten sonra da diz sorunları nedeni ile sahalardan uzak kaldı. Sahalara dönmesine rağmen performansı düşen oyuncu Anderlecht’e kiralandı. Kiralanmasına karşın yine de çok maç kaçıran Pjaca sorunlu bir oyuncu olarak açıklandı. Tüm bu durumlar karşısında Fatih Terim oyuncuyu istemediğini belirtti.



Son Güncelleme: 17.09.2020 23:28
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GalatasarayPjaca
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