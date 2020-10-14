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Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Strandberg ile kapatacak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupalı kulüplerin gündemindeki Marcao'nun yerine oyuncu aramaya başladı. Sarı kırmızılı kulubün Marcao yerine Stefan Strandberg'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:13
Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Strandberg ile kapatacak
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveç’in Romanya karşısında oynadığı maçı takip etti. Cicaldau’yu takip etmek isteyen Terim’in ilgisini çeken stoper Stefan Strandberg oldu.


Regista arayışlarında olmasına rağmen Marcao’nun ayrılma ihtimali üzerinde duran Terim’in 30 yaşındaki stoperin performansını beğendiğine yer verildi.

Marcao yerine Strandberg

Ara transfer sezonunda Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Marcao’nun satılması beklenirken, yetenekli futbolcunun yerine Stefan Strandberg’in alınması öngörülüyor. Ural’daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuya düşük tutarda bonservis teklif edileceği belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimStefan Strandberg
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