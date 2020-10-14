Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Strandberg ile kapatacak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveç’in Romanya karşısında oynadığı maçı takip etti. Cicaldau’yu takip etmek isteyen Terim’in ilgisini çeken stoper Stefan Strandberg oldu.
Marcao yerine Strandberg
Ara transfer sezonunda Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Marcao’nun satılması beklenirken, yetenekli futbolcunun yerine Stefan Strandberg’in alınması öngörülüyor. Ural’daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuya düşük tutarda bonservis teklif edileceği belirtiliyor.
Son Güncelleme: 14.10.2020 22:13