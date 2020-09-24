Galatasaray Manchester City'nin genç yıldızına göz dikti!

Galatasaray tarafından orta sahanın merkezine yapılması beklenen transfer için oyuncu araştırmaları devam ediyor. Galatasaray yetkililerinin yaptığı resmi açıklamalar ile birlikte Manchester City’den ayrılması kesinleşen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu tavsiye edildi.

Orta saha transferi yapmak için araştırmalarına devam eden Galatasaray, Manchester City forması giyen ancak sözleşmesine son verilen 23 yaşında ki orta saha oyuncusu Aleix Garcia’a ile ilgilenmeye başladı. Menajerler tarafından Fenerbahçe’ye önerilen oyuncu başka kulüplerin de radarına girdi.

Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş’in de Garcia ile ilgilendiği açıklanırken oyuncu ile yapılacak görüşmeler sonrasında hangi kulübü seçeceği kesinleşecek.

‘Galatasaray tercihim’

Manchester City’den ayrıldıktan sonra hakkında çıkan iddialara cevap veren Garcia, Dinamo tarafında yapılan teklife ‘Galatasaray’ı bekliyorum’ yanıtı vererek şaşırttı.

Villareal altyapısında yetişen Garcia 2015 yılında genç yaşı ve oynadığı futbol ile 4 milyon Euro karşılığında Manchester City’e transfer olmuştu.

Sözleşmesinin son bulması üzerine yeni sözleşme yapılmak istenmeyen Garcia takımdan ayrıldı ve takımlara boş olduğunu duyurdu. City forması ile toplamda 121 maça çıkan genç oyuncu 12 gol ve 9 asistlik performans ile geleceğin yıldızı olarak görülüyordu.

Geçtiğimiz sezon ise 25 maça çıkan Garcia 5 gol 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.