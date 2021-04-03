Galatasaray Ligden çekiliyor mu? Ertem Şener'den şok iddia

Süper Lig’de gündemin seyrini değiştirecek yeni bir haber Beyaz TV’den ayrılan ve daha sonra TV100’e geçerek Spor Müdürlüğü yapan Ertem Şener’den geldi. Kısa süre önce yaptığı açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşen Ertem Şener Galatasaray hakkında çapıcı açıklamalarda bulundu.

Galatarasay Süper Lig’ten çekiliyor mu?

Ertem Şener’den bomba iddilar gündemin seyrini değiştirirken Galatasaray taraftarları sessizliğini bozdu.TV100 sunucusu Ertem Şener 3 Nisan akşamında sunduğu ‘Var Odası’ programında gündemi ciddi anlamda sarsacak açıklamalarda bulundu. Özellikle son zamanlarda futbol dünyasını meşgul eden 1959 tarihi öncesi sayılmayan şampiyonluklarla ilgili birçok kulüp karşı karşıya geldi.





ile Galatasaray bu konuyla ilgili karşılıklı demeçler vererek iki kulüp arasındaki iplerin gerilmesine sebep oldu. Ertem Şener dün ki yaptığı programda eğer 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi durumunda Galatasaray’ın Lig’ten çekileceğini iddia etti. Bu iddia ile Türkiye gündemine bomba gibi oturan Ertem Şener, tepkileri üzerine çekti.’ye Fenerbahçe tarafından yapılan başvuruda ise kulüp kurulun olumlu cevap vereceğine yürekten inanıyor.

Fenerbahçe’nin 28 Şampiyonluğu eğer kabul edilirse Ertem Şener sessiz kalmayarak iddialı planlarını halk ile paylaştı. Şu an gözler TFF’den gelecek haber ile spor dünyasında ne olacağı bekleniyor.

Ertem Şener’in diğer büyük iddiası ise Galatasaray Lig’ten çekilmekle kalmayacak yeni bir Lig kuracağı olması oldu. Spor camiasında bu iddialar yer alırken gündemde nelerin olacağı merakla bekleniyor.