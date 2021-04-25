Galatasaray, Leeds United'da forma giyen Alioski'nin transferinde mutlu sona yakın!

Galatasaray’ın listesinde bulunan İngiltere Premier ekibi Leeds United'da oynayan Makedon futbolcu Ezgjan Alioski hakkında gelişmeler meydana geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, 29 yaşında olan oyuncuya yeni sözleşmeyi teklif ettiği ancak reddedildiğini yazdı. Böylelikle Makedon oyuncu sezon sonunda serbest olacak. Alioski'yle uzun zamandan beri ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol bekle Mart ayı içerisinde ön sözleşmeye imza atıldığı iddia edilerek yıldız oyuncunun ilerleyen sezonda sarı-kırmızılıların formasını giymesinin oldukça yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.