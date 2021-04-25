İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Galatasaray, Leeds United'da forma giyen Alioski'nin transferinde mutlu sona yakın!

Galatasaray'ın uzun zamandan beri takipte olduğu Leeds United'lı Ezgjan Alioski hakkında gelişmeler meydana geldi. İngiliz ekibinin 29 yaşında olan oyuncunun sözleşmesini yenilemekten vazgeçtiği haberi alındı. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın Mart ayı içerisinde ön sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

25 Nisan 2021 Pazar 13:44
Galatasaray, Leeds United'da forma giyen Alioski'nin transferinde mutlu sona yakın!
Takip Et:

Galatasaray’ın listesinde bulunan İngiltere Premier ekibi Leeds United'da oynayan Makedon futbolcu Ezgjan Alioski hakkında gelişmeler meydana geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, 29 yaşında olan oyuncuya yeni sözleşmeyi teklif ettiği ancak reddedildiğini yazdı. Böylelikle Makedon oyuncu sezon sonunda serbest olacak. Alioski'yle uzun zamandan beri ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol bekle Mart ayı içerisinde ön sözleşmeye imza atıldığı iddia edilerek yıldız oyuncunun ilerleyen sezonda sarı-kırmızılıların formasını giymesinin oldukça yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LeedsUnitedAlioskiGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Muhtemel 11'ler: Sakat ve cezalı oyuncular
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Muhtemel 11'ler: Sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 25 Nisan 2021
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi?
Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Sol Yanım dizisindeki Barbar karakteri Kimdir? Emre Dinler dizideki rolü ve hayatı
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen (Gaye Turgut Evin) kimdir?
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Halide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.