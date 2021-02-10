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Galatasaray kupadan elendi mi, Alanyaspor ile rövanş maçı var mı?

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray evinde ağırladığı Alanyaspor’a 3 -2’lik skor ile yenilerek ağır bir darbe aldı. Galatasaray taraftarı da kupada maçın rövanşı yapılacak mı yapılmayacak mı onu merak ediyor. Galatasaray’ın son durumu ne, elendi mi?

10 Şubat 2021 Çarşamba 23:32
Galatasaray kupadan elendi mi, Alanyaspor ile rövanş maçı var mı?
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Galatasaray’ın son durumu ne? Eleniyor mu? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının rövanşı yapılacak mı?

Alanyaspor’da golleri, 31. Dakika ile 48. Dakika içinde penaltı sonrasında Babacar ve 41. Dakika içinde Salih Uçan attı. Sarı kırmızılı takımın gollerini de 83. Dakika içinde Mostafa Mohamed ile 90+5’te Gedson Fenandes attı.

Maç sonucunda Alanyaspor ismini yarı finale yazdırdı. Sarı kırmızılı takım ise çeyrek finalde kupaya veda etmiş oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları birer maç olduğu için sarı kırmızılı takım kupadan elendi.



Son Güncelleme: 10.02.2021 23:32
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GalatasarayKupaElendi
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