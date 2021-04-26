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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları

Galatasaray Süper Lig’in 38’inci haftasında sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşma öncesi GS – Konya muhtemel 11’ler, sakat ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Futbol severler Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:22
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
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Süper Lig’in 38’inci haftasında Galatasaray Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde 69 puanla lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada olan Galatasaray kalan 5 lig maçının tamamında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Zorlu Konyaspor karşılaşması öncesi sakat ve cezalı oyuncular da merak ediliyor. Sarı kırmızılı ekipte son haftalarda sakat oyuncular ciddi sorun yaşatmıştı.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor

: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.

Galatasaray’da 4 eksik

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray’da Konyaspor karşılaşması öncesi 4 önemli eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Omar’ın dışında sakatlıkları süren Linnes, Yedlin, Onyekuru ve Kerem ile çarpıştıktan sonra sakatlanan Falcao Konya maçında yer alamayacak.

Öte yandan karantina süresini tamamlayan ve geçen hafta Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Mostafa Mohammed bu maçın kadrosunda yer alacak. Cezasını tamamlayan Babel’de maç kadrosunda yer alacak.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKonyaspor
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