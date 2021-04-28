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Galatasaray Konyaspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 38’inci haftasında Galatasaray Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Galatasaray Konyaspor maçı tek maç nasıl satın alınır merak ediyor. Şampiyon yarışında büyük öneme sahip maç öncesi taraftarlar GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:40
Galatasaray Konyaspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig’in 38’inci haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının kızıştığı son haftalarda futbol severler maçları yakında takip ediyor. Ligin 38’inci haftasında şampiyonluk ümidini sürdürmek isteyen Galatasaray sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı ekipte karşılaşma öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Konyaspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerle buluşacak.

Muhtemel 11’ler

GALATASARAY:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

KONYASPOR:

Sehic, Barış, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Galatasaray’da 3 pozitif vaka

Galatasaray kritik Konyaspor karşılaşması öncesi 3 pozitif vaka açıklandı. Sarı kırmızılı ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada 3 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada oyuncuların isimlerine yer verilmedi.

Öte yandan bu üç oyuncunun dışında sarı kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Onyekuru ve Yedlin maç kadrosunda yer almadı. Yıldız golcü Falcao ile yüzüne takılacak özel maske ile sahaya çıkabilecek. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim’in oyuncuyu riske etmeyeceği de söyleniyor.

40’ıncı kez karşılaşıyor

Galatasaray ve Konyaspor lig tarihinde 39 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar 29 kez kazanırken, Konya ekibi yalnızca 4 kez kazandı. İki ekibin aralarındaki 6 maç ise berabere sonuçlandı. Ayrıca Galatasaray lig tarihinde Konyaspor’a sahasında hiç yenilmedi.

Ligin ilk yarısındaki maçı Konyaspor 4-3 kazanmıştı. Terim ve öğrencileri bu maçta rövanşı da almak istiyor.

Hakemler açıklandı

Galatasaray Konyaspor karşılaşmasında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 5 maça kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde olmasına karşın kalan tüm maçlarını kazanması halinde şampiyon olabilir. Galatasaray taraftarları maçları takip etmek istiyor. Bilindiği gibi Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Bu nedenle maçları abone olanlar takip edebiliyor.

Yayıncı kuruluş ligin bitimine az bir süre kala 4 büyüklerin maçlarını tek maç olarak satışa sunuyor. Süper Lig izle-öde servisi sayesinde Digitürk 204, 205 ve HD servi aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Galatasaray Konyaspor maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKonyasporSüper LigBeınsportsTek MaçIzle öde
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