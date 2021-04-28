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Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Galatasaray Süper Lig’in 38.haftasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırladı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports GS - Konya Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

28 Nisan 2021 Çarşamba 22:10
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 38’inci haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray sahasında ligin orta sıra ekiplerinden Konyaspor ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde çıktığı 35 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile 69 puan topladı. Sarı kırmızılılar 69 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Konyaspor ise ligde çıktığı 35 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi ile 42 puan topladı. Nalçacılar 42 puanla 11’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

GALATASARAY:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

KONYASPOR:

Sehic, Barış, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Galatasaray’da iki oyuncu sınırda

Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesi Etebo ve Arda Turan sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim eksikler nedeniyle her oyuncuya uyararak gereksiz kart görmemelerini istedi.

Sarı kırmızılı ekipte Konya maçı öncesi sezonu kapatan Omar’ın dışında Linnes, Yedlin, Onyekuru’nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca golcü oyuncu Falcao’nun maske ile maçta yer alabileceği de söyleniyor.

Bu isimlerinde dışında sarı kırmızılı ekipten dün yapılan son dakika açıklamasında üç oyuncunun testi pozitif çıkmıştı. Bu üç oyuncunun kim olduğu ise açıklanmadı.

Konya’da 5 isim sınırda

Konyaspor’da zorlu Galatasaray maçı öncesi Kravets, Cikaleshi, Skubic, Hadziahmetovic ve Oğuz Kaan Güçtekin sarı kart sınırında bulunuyor.

Ayrıca kart cezalısı olan ve takımın savunma hattındaki iki önemli ismi Skubic ve Abdülkerim Bardakçı bu maçta yer alamayacak.

40’ıncı randevu

Galatasaray ve Konyaspor lig tarihinde daha önce 39 kez karşılaştı. Bu  maçlarda sarı kırmızılı ekip 28 galibiyet alırken, Konyaspor 3 kez kazanabildi. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 4-3 kaybetmişti.

Terim ve öğrencileri bu maçta hem rövanşı almak hem de zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Hakemler belli oldu

Galatasaray Konyaspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta başlayaca?

Galatasaray İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray Konya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray İttifak Holding Konyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 22:10
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GalatasarayKonyasporMaç özetiVideolig
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