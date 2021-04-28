Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 38.haftasında Galatasaray Konyaspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışından lider Beşiktaş’ı takibini sürdüren Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligin orta sıralarında yer alan Konyaspor ise Galatasaray deplasmanından puan veya puanlar almak istiyor.

Galatasaray ligde 69 puanla lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Konyaspor ise ligde 42 puanla 11’inci sırada yer alıyor.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman başlıyor?

Galatasaray Konyaspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Muhtemel 11’ler

GALATASARAY:

KONYASPOR:

Galatasaray rövanşı almak istiyor

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, MohamedSehic, Barış, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Galatasaray ligin ilk yarısında Konya’da oynanan maçı 4-3’lük skorla kaybetmişti. Fatih Terim ve öğrencileri Konya karşısına hem rövanşı almak hem de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak.

Öte yanda sarı kırmızılılar ligde çıktığı son 4 iç saha maçında kazanamadı. Bu maçlarda Rize’ye mağlup olan Galatasaray Trabzon ve Sivas ile berabere kalmıştı.

Mohammed 11’e dönüyor

Karantina süresini tamamlayan Mohammed Antalyaspor maçına sonradan dahil olup takımına galibiyet getiren golü atmıştı. Mısırlı golcü ligde gol sayısını 6’ya çıkardı. Fatih Terim Konya karşısına Mohammed ile Halil’e forvette şans verecek ve ikilinin hareketli oyunuyla skoru ele geçirmek isteyecek.

Bu ikiliye son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu da eklenecek. Fatih Terim hücum hattında üç genç ve hareketli isme şans verecek.

Galatasaray Konyaspor maçı izle

28 Nisan Çarşamba günü saatler 20:30’u gösterdiğinde ilk düdüğün çalacağı Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Zorlu karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca kaçak yayınlar 4-5 dakika geriden gelmektedir. Bu yayınlarda görüntü kalitesi de çok düşüktür.

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