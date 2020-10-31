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Galatasaray, Kenan Karaman ile ilgileniyor

Transfer döneminde taraftarın büyük eleştirisini alan Galatasaray’da devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Sarı kırmızı ekipte sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kenan Karaman transferin ilk sırasında yer alıyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 18:31
Galatasaray, Kenan Karaman ile ilgileniyor
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Galatasaray devre arası transfer planını belirliyor. Sarı kırmızılılar devre arasında ilk olarak milli futbolcu Kenan Karaman’ı kadrosuna katacak. Teknik direktör Fatih Terim’in daha öncede istediği oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle devre arasında transfer edilebileceği söyleniyor.

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve yönetim arasında yapılan toplantının ardından anlaşma sağlanmıştı. Toplantıda tecrübeli hocanın transfer sözü aldığı söylenirken, Terim’in Seri, Onyekuru ve Rodrigues’i istediği iddia ediliyor.



Son Güncelleme: 31.10.2020 18:31
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKenan KaramanTransfer
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