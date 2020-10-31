Galatasaray, Kenan Karaman ile ilgileniyor

devre arasıplanını belirliyor. Sarı kırmızılılar devre arasında ilk olarak milli futbolcu’ı kadrosuna katacak. Teknik direktör Fatih Terim’in daha öncede istediği oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle devre arasında transfer edilebileceği söyleniyor.

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve yönetim arasında yapılan toplantının ardından anlaşma sağlanmıştı. Toplantıda tecrübeli hocanın transfer sözü aldığı söylenirken, Terim’in Seri, Onyekuru ve Rodrigues’i istediği iddia ediliyor.