Galatasaray Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar transferini bitirmeye çok yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündem orta saha. Sarı kırmızılı ekipte son olarak gündeme Kayserispor’un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar gelmişti. Sarı kırmızılı yönetim oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Emre Taşdemir ve bir genç oyuncu

Orta saha mevkiine Etebo’yu transfer eden aslanın bu bölgeye iki ismi daha katması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 25 yaşındaki oyuncu Hasan Hüseyin Acar oldu.

Teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği Hasan Hüseyin Acar için yönetim Kayserispor’a Emre Taşdemir ve genç bir oyuncuyu kiralık olarak verecek. İki kulübün son görüşmelerin ardından anlaşması bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncu Eskişehirspor alt yapısında yetişti ve son iki sezonda Kayserispor formasıyla 24 maça çıktı. Acar bu maçlarda 4 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.