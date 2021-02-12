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Galatasaray Kasımpaşa maçı saati değişecek mi? GS kasımpaşa maçı hangi gün saat kaçta oynanacak?

Meteoroloji tarafından hafta sonu İstanbul'da şiddetli kar yağışı beklenirken Pazar günü Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak lig maçı için Galatasaraylı yetkililer saat değişikliği talebinde bulundu. Pek çok taraftar ise, Galatasaray - Kasımpaşa maçı saati değişecek mi? GS Kasımpaşa maçı hangi gün saat kaçta oynanacak? sorularını araştırmaya başladı.

12 Şubat 2021 Cuma 04:03
Galatasaray Kasımpaşa maçı saati değişecek mi? GS kasımpaşa maçı hangi gün saat kaçta oynanacak?
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Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Maç saati TFF tarafından ilk açıklandığın 19.00 olarak belirlense de maçın 16.00’a alınabileceği açıklandı.

Zeminlerin kötü olması ve fikstürün sıkışık olması nedeniyle oyuncuların sakatlık riskleri artarken kar yağışının yaşanacağı bölgelerde maç saatlerinde değişiklik yapılmakta. Meteoroloji tarafından İstanbul için hafta sonu şiddetli kar uyarısı yapılırken TFF tehlike arz eden durumlarda maç saati ve günü değiştirme yetkisine sahip.

‘Federasyona başvuru yapacağız’

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı açıklamalarda İstanbul’da şiddetli kar nedeniyle sorunlar yaşanacağı belirtilirken maçın saatinin değişmesi için federasyona başvuru yapılacağı açıklandı.

Açıklamaları destekler nitelikte ki açıklamaları Kasımpaşa yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç yaparken Saraç, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da kabul etmesi durumunda maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine ilettik" dedi.

Mehmet Fatih Saraç ayrıca yapılan teklifin doğru ve yerinde olduğunu belirterek iki kulübün ortak kararı ile TFF’ye başvurunun İstanbul’da beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle ertelenmesini de gündeme getireceklerini aktardı.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 04:03
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GalatasarayKasımpaşaLigMaçşiddetli KarUyarıSaatGünDeğişiklikTalep
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