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Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak? GS Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

Futbolseverler Süper Lig 25.haftada maç heyecanını yaşamaya devam ediyorlar. Sarı kırmızılı taraftar takımının üst üste aldığı galibiyetler sonucu Kasımpaşa ile ne zaman maça çıkacağını merak ediyor. Haberimizde Kasımpaşa-Galatasaray maçının ne zaman saat kaçta yapılacağını paylaştık.

12 Şubat 2021 Cuma 15:58
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak? GS Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?
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Süper Lig’in 25. hafta maçlarında Galatasaray ve Kasımpaşa maçına Galatasaray ev sahipliği yapacak. Maç hafta sonu oynanacak fakat yoğun kar yağışı beklendiğinden ertelenme ihtimali var.

Galatasaray Süper Lig 25.haftada Türk Telekom Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Maç ertelenmezse 14 Şubat 2021 Pazar saat 19.00’da oynanacak. Maç Bein Sports 1’de canlı yayınlanacak.

Galatasaray geçen hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 1-0 yenik düşürerek üst üste beşinci maçını kazandı. Galatasaray 48 puan ve averajla lider durumunda. Çıktığı son maçta deplasmanda Hatayspor’a 4-1 mağlup olan mavi beyazlı takım, 26 puan ile düşme tehlikesinde

Maç ne zaman?

Hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı sebebi ile maç ertelenebilir. Ertelenmediği takdirde 14 Şubat 2021 Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Maç canlı olaral Bein Sports 1’de yayınlanacak.



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:58
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Süperlig25.haftaMaçlarNeZamanGalatasarayKasımpaşa
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