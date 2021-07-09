Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon kamp çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden Galatasaray sezonun ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile gerçekleştirecek. İlk hazırlık maçını Dinamo Bükreş ile gerçekleştiren ve bu karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile karşılaşacağı maç öncesi son hazırlık maçını Kasımpaşa ile gerçekleştirecek.

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa karşılaşması 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak bu karşılaşmanın ardından Yunan ekibi Olympiakos ile 13 Temmuz Salı günü saat 21:15’te karşılaşacak. Her iki karşılaşmada D Smart 77. Kanal yani Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk dışında herhangi bir transfer yapılmadı. Teknik direktör Fatih Terim PSV maçı öncesinde acil bölgeler için transferlerin bitmesini istedi. Ancak transferlerin bitmemesi ihtimaline karşın Fatih Terim’in bu iki maçta PSV maçının kadrosunu oluşturması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam PSV karşısındaki ilk maçta olmasa bile ikinci maçta transferlerin gelmesiyle turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek istiyor. Fatih Terim her fırsatta oyuncularına PSV maçının öneminden bahsederek oyuncularını bu maça motive ediyor.