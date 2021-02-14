Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!

Galatasaray’da bir efsane haline gelen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci Fenando Muslera ile ilgili Galatasaray yönetimi kararını verdi. Yeni sözleşme teklif edilmesi planlanan başarılı kalecinin takımda tutulması için her yolun deneneceği açıklandı.

Fatih Terim’in yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında Muslera’nın takımda tutulması için görüşmelerin bir an önce başlaması talebi yönetim tarafından kabul edildi. Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da bulunan dünyaca ünlü kalecileri sollayarak zirvede yer alan Muslera %91 kurtarma oranı ile Oblak, Ederson, Allison ve Neur’u gerisinde bıraktı.

‘100 milyon Euroya alınamaz’

Sakatlıktan döndükten sonra gösterdiği performans ile alkış alan Muslera kalesinde gördüğü 23 şutun 21’ini kurtardı.

Yaşının ilerlemesine rağmen halen başarılı bir oyun ortaya koyan Muslera piyasa değeri 90 milyon Euro olan Oblak, 56 milyon Euro olan Ederson gibi isimleri geride bırakması ile Fatih Terim’i mutlu etti.

Fatih Terim yönetimden Muslera’nın sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını talep ederken ‘Muslera gibi bir kaleciyi 100 milyon Euroya bulamayız. Sözleşmesi bir an önce uzatılmalı’ dedi.