Galatasaray, Joshua King ile görüşüyor

Sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak Galatasaray’da bu kulvarı kaldırabilecek bir kadro oluşmak isteniyor. Devler Ligi’nde seri başı olamayacak olan Galatasaray, böylece güçlü rakiplerle karşılaşmak zorunda kalacak. Güçlü isimleri takıma kazandırmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sezonun bitmesiyle beraber Everton’dan ayrılan Norveçli hücum oyuncusu Joshua King, Galatasaray ile görüşüyor.

İngiltere Ligi’nin Everton takımında forma giyen Joshua King, sezonun sona ermesi ile beraber kontratını bitirerek bonservisini eline aldı. Hücum bölgesinin her bölgesinde oynayabilen joker oyuncunun menajeri, sarı kırmızılı yetkililerle temaslara başladı.

Bu sezon Everton ile ligde sadece 11 maça çıkan 29 yaşındaki Norveçli oyuncu, herhangi bir katkı sağlayamadı.