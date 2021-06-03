Galatasaray, joker oyuncunun peşinde

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynayacak olması nedeniyle erken açacak olan Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken yönetim, takımdaki yüksek maliyetli isimler ile yollarını ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi olan Cezayirli sağ kanat oyuncu Sofiane Feghouli, 3 milyon 850 bin Euro’luk senelik ücretine rağmen ligde bu sezon oldukça sönük bir oyun sergilemişti. 31 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermeye çalışan sarı kırmızılılar, yerine gelecek ismi ise İngiltere Ligi’nde buldu.
Bu sezon Palace ile ligde 34 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu 1 gol ve 5 asist ile oynadı.
Son Güncelleme: 03.06.2021 22:46