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Galatasaray, joker oyuncunun peşinde

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere’nin Crystal Palace takımında forma giyen Andros Townsend’i takibe aldığı öğrenildi. Joker oyuncunun gelmesiyle Feghouli’nin gönderilmesi planlanıyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 22:46
Galatasaray, joker oyuncunun peşinde
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Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynayacak olması nedeniyle erken açacak olan Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken yönetim, takımdaki yüksek maliyetli isimler ile yollarını ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi olan Cezayirli sağ kanat oyuncu Sofiane Feghouli, 3 milyon 850 bin Euro’luk senelik ücretine rağmen ligde bu sezon oldukça sönük bir oyun sergilemişti. 31 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermeye çalışan sarı kırmızılılar, yerine gelecek ismi ise İngiltere Ligi’nde buldu.

Galatasaray, İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace’ta top koşturan İngiliz sağ kanat oyuncu Andros Townsend’i radarına aldı. Joker özelliklerine sahip 29 yaşındaki oyuncunun Londra ekibiyle sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Townsend’in sarı kırmızılıların teklifine olumlu baktığı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Türkiye’ye gelebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon Palace ile ligde 34 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu 1 gol ve 5 asist ile oynadı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAndros TownsendTransfer
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