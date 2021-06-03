Galatasaray, joker oyuncunun peşinde

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynayacak olması nedeniyle erken açacak olan Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken yönetim, takımdaki yüksek maliyetli isimler ile yollarını ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi olan Cezayirli sağ kanat oyuncu Sofiane Feghouli, 3 milyon 850 bin Euro’luk senelik ücretine rağmen ligde bu sezon oldukça sönük bir oyun sergilemişti. 31 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermeye çalışan sarı kırmızılılar, yerine gelecek ismi ise İngiltere Ligi’nde buldu.

Galatasaray, İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace’ta top koşturan İngiliz sağ kanat oyuncu’i radarına aldı. Joker özelliklerine sahip 29 yaşındaki oyuncunun Londra ekibiyle sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Townsend’in sarı kırmızılıların teklifine olumlu baktığı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Türkiye’ye gelebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon Palace ile ligde 34 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu 1 gol ve 5 asist ile oynadı.