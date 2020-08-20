Galatasaray James Rodriguez'i istiyor!

Transfer sezonunun sessiz takımlarından Galatasaray’da yılın transferi için görüşmelere başlandı. Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu James Rodriguez gelecek sezon planlamasında takımda yer almayacağı kesinleşen isimlerden olunca kulüp aramalarına başladı. Galatasaray’a önerilen James Rodruguez için görüşmelere vatandaşı Radamel Falcao’da katıldı.

Galatasaray kulislerinde James Rodriguez sesleri yükseliyor

Galatasaray bu sezon transferde bütçesi nedeni ile sessiz kalırken taraftarlar ve kulisleri tarafından da ezeli rekabette transferde çok geride oldukları iddia edildi. Yapılan açıklamalar ve taraftarın transfer isteklerine tek bir yıldız isimle karşılık vermek isteyen Galatasaray’da ise gelecek sezon takımda olması düşünülmeyen James Rodriguez ile görüşmlerin başladığı belirtildi.

Girişimler başladı

Belhanda’ya takım aramasını söyleyen Galatasaray Belhanda yerine yıldız oyuncu James Rodriguez’le ilgilendiğini açıkladı.

Lazio ile sık sık anılan yıldız orta saha oyuncusu Kolombiya basınında çıkan ‘Sonunda bir takım James Rodriguez ile ciddi ciddi ilgileniyor’ haberleri hakkında ise açıklama yapmadı. Son günlerde adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncuya teklif yapılması planlanıyor.

Yarısı ödenerek kiralık alma teklifi yapılacak

İspanya’da 6 milyon Euro kazanan 10 numara takımda şans bulamadığı için mutsuz olduğunu geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Galatasaray ise James Rodriguez’e maaşının yarısını vererek kiralık olarak anlaşma yoluna gitmeye hazırlanıyor. Sözleşmesinin ise gelecek sezon bitiyor olması Galatasaray için kiralık işlerini kolaylaştırırken transfer durumlarını da zora sokuyor.

Falcao görüşme halinde

Yıldız orta saha oyuncusu için ikna çabasında bulunan isimin ise Galatasaray’ın sezon başında büyük umutlarla aldığı ancak pek forma şansı bulamayan Falcao olduğu belirtildi. James Rodriguez’in Galatasaray’a gelmesi için aktif rol oynayan Falcao ikna edeceğini söyledi.

İki oyuncu yeniden bir arada

Arda – Falcao ikilisinin tekrar bir arada oynayacak olması sonrasında Falcao eğer yıldız 10 numarayı ikna ederse yeniden bir arada oynama fırsatı bulacaklar. Yıldız iki futbolcu milli takımda oynamaları dışında Porto ve Monaco’da da toplam 77 maça çıkarak 12 gol katkısı yapmıştı. 10 gol Falcao atarken 2 gol Rodriguez atmıştı.