Galatasaray Jack Wilshere ile anlaşmaya çok yakın

Süper Lig’e 3 – 1’lik Gaziantep FK galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray’da transferler için görüşmeler devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim orta saha hattını güçlendirmek için yeni transferleri bekliyor.
Galatasaray’ın İngiliz oyuncuyla 3 yıllık bir anlaşma sağladığı ve anlaşmanın ilk yılında oyuncuya 1.1 milyon Euro ödeneceği söyleniyor. Ayrıca oyuncunun ikinci yılında 2.1 ve üçüncü yılında 3.1 Milyon Euro alacağı iddia edildi.
Jack Wilshere 2019 – 2020 sezonunda West Ham formasıyla 10 maça çıkmıştı ve 1 gollük performans sergilemişti.
Son Güncelleme: 13.09.2020 17:19