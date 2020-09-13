Galatasaray Jack Wilshere ile anlaşmaya çok yakın

Süper Lig’e 3 – 1’lik Gaziantep FK galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray’da transferler için görüşmeler devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim orta saha hattını güçlendirmek için yeni transferleri bekliyor.

Sarı kırmızılı ekip Fatih Terim’in talimatları doğrultusunda transfer sürecine devam ederken yeni bir isim gündeme geldi. Galatasaray orta saha hattını İngiltere’den bir isimle güçlendirmek istiyor. Galatasaray’da son olarak gündeme gelen isim West Ham’da oynayanoldu. İngiliz basınında Wilshere ile Galatasaray’ın anlaşma sağladığı iddia edildi. Ayrıca Wilshere’nin West Hamla devam eden sözleşmesini iptal etmeye çalıştığı da öğrenildi.

Galatasaray’ın İngiliz oyuncuyla 3 yıllık bir anlaşma sağladığı ve anlaşmanın ilk yılında oyuncuya 1.1 milyon Euro ödeneceği söyleniyor. Ayrıca oyuncunun ikinci yılında 2.1 ve üçüncü yılında 3.1 Milyon Euro alacağı iddia edildi.

Jack Wilshere 2019 – 2020 sezonunda West Ham formasıyla 10 maça çıkmıştı ve 1 gollük performans sergilemişti.