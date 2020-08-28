Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS - İstanbulspor azırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, İstanbulspor ile yapacağı hazırlık maçı ile hazırlıklarını sürdürecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Eyüpspor ile oynaması beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Eyüpspor’da korona virüs vakası çıkması ile iptal edilmişti. Bunun ardından çalışmalarına devam eden Galatasaray İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Yeni transferlerini sahada görme fırsatı yakalayacak olan Fatih Terim, yeni sezon için gerekli ihtiyaçları da hazırlık maçı sonrasında yönetime iletecek. Bu maçın ardından 3 hazırlık maçı daha yapacak olan Galatasaray, Gaziantep FK ile olacak hazırlık maçını ise iptal etti.

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray’da idmanlar kıran kırana geçiyor! Florya’da lig temposu

İstanbulspor ile Florya Metin Oktay tesislerinde kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, bu maçı resmi Youtube kanalı üzerinden taraftarlarına sunacak. Herhangi bir başka yayıncı kuruluşu olmayan maç saat 17:00’da oynanacak.

Ligin başlamasına kısa bir süre kalmasının ardından Florya’da hazırlıkların temposu arttırıldı. Lige hazır bir takımla başlamak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte, kondisyon yüklemeleri tam gaz devam ediyor. Oyuncuları bir hayli yoran antrenmanlar ile oyuncuların lig seviyesine hazır hale gelmesini isteyen Fatih Terim, yeni kondisyoner Scott Piri’nin bu konuda oyuncuları yormasını istedi.

Oyuncuların antrenmandaki hallerinden gayet memnun olan Terim, çalışmaların aynı hızla lig başlangıcına kadar devam edeceğini bildirdi.