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Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS - İstanbulspor azırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Akşam 17:00'da oynanacak olan maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 13:23
Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS - İstanbulspor azırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, İstanbulspor ile yapacağı hazırlık maçı ile hazırlıklarını sürdürecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Eyüpspor ile oynaması beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Eyüpspor’da korona virüs vakası çıkması ile iptal edilmişti. Bunun ardından çalışmalarına devam eden Galatasaray İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Yeni transferlerini sahada görme fırsatı yakalayacak olan Fatih Terim, yeni sezon için gerekli ihtiyaçları da hazırlık maçı sonrasında yönetime iletecek. Bu maçın ardından 3 hazırlık maçı daha yapacak olan Galatasaray, Gaziantep FK ile olacak hazırlık maçını ise iptal etti.

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


İstanbulspor ile Florya Metin Oktay tesislerinde kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, bu maçı resmi Youtube kanalı üzerinden taraftarlarına sunacak. Herhangi bir başka yayıncı kuruluşu olmayan maç saat 17:00’da oynanacak.

Galatasaray’da idmanlar kıran kırana geçiyor! Florya’da lig temposu

Ligin başlamasına kısa bir süre kalmasının ardından Florya’da hazırlıkların temposu arttırıldı. Lige hazır bir takımla başlamak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte, kondisyon yüklemeleri tam gaz devam ediyor. Oyuncuları bir hayli yoran antrenmanlar ile oyuncuların lig seviyesine hazır hale gelmesini isteyen Fatih Terim, yeni kondisyoner Scott Piri’nin bu konuda oyuncuları yormasını istedi.

Oyuncuların antrenmandaki hallerinden gayet memnun olan Terim, çalışmaların aynı hızla lig başlangıcına kadar devam edeceğini bildirdi.



Son Güncelleme: 28.08.2020 13:23
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GalatasarayİstanbulsporHazırlık Maçı
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