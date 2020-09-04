Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor

Orta saha transferlerini bitiremeyen Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’de forma giyen Juan Mata için harekete geçti. Taraftar ve kulüp yönetiminin gündemine gelen Mata’nın transferinin tamamlanması konusunda çalışmalara hız kazandırıldı.
Fenerbahçe de istiyordu
İstanbul’a gelecek
İngiliz basınında bulunan haberlerde takım rotasyonu dışında kalacağı belirtilen Mata’nın Galatasaray’a sıcak baktığı ve 32 yaşındaki yıldızın özel uçakla İstanbul’a geleceği aktarılıyor.
Son Güncelleme: 04.09.2020 15:12