Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor

Orta saha transferlerini bitiremeyen Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’de forma giyen Juan Mata için harekete geçti. Taraftar ve kulüp yönetiminin gündemine gelen Mata’nın transferinin tamamlanması konusunda çalışmalara hız kazandırıldı.

Fenerbahçe de istiyordu

İstanbul’a gelecek

Takımda kalıp kalmayacağı yönünde tartışmalar başlayan Mata’nın ismi transfer sezonunun başında Fenerbahçe ile de anılmaktaydı. Kısa bir süre önce Van de Beek transferini tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Mata transferi konusunda Galatasaray’a yeşil ışık yaktı.

İngiliz basınında bulunan haberlerde takım rotasyonu dışında kalacağı belirtilen Mata’nın Galatasaray’a sıcak baktığı ve 32 yaşındaki yıldızın özel uçakla İstanbul’a geleceği aktarılıyor.