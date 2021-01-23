Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Youssouf Ndayishimiye pazarlığı sürüyor

Devre arasında orta sahaya en az bir transfer yapmak isteyen Galatasaray’da Youssouf Ndayishimiye ismi listede ilk sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı yöneticiler Yeni Malatyaspor ile oyuncunun bonservisi için sıkı bir pazarlığa oturdu.
Galatasaray yönetimi Youssouf transferinin olumsuz olması durumunda geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michel Seri’yi de yedekte tutuyor. Fulham forması giyen Seri, takımda fazla şans bulamadığı için ayrılmak istiyor.
Son Güncelleme: 23.01.2021 19:24