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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Youssouf Ndayishimiye pazarlığı sürüyor

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye’yi gündemine aldı. Galatasaray ve Yeni Malatyaspor arasında pazarlık sürüyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:24
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Youssouf Ndayishimiye pazarlığı sürüyor
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Devre arasında orta sahaya en az bir transfer yapmak isteyen Galatasaray’da  Youssouf Ndayishimiye ismi listede ilk sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı yöneticiler Yeni Malatyaspor ile oyuncunun bonservisi için sıkı bir pazarlığa oturdu.

Yeni Malatyapsor Başkanı Adil Gevrek, genç orta saha oyuncusu için bir görüşme yaptıklarını doğrulamıştı. Başkan Gevrek, 22 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro ve bir oyuncu takası istediklerini ifade ederken, Galatasaray yönetimi devre arasında bir miktar para ile sezon sonu zorunlu satın almak opsiyonuyla transfer etmek istiyor.

Galatasaray yönetimi Youssouf transferinin olumsuz olması durumunda geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michel Seri’yi de yedekte tutuyor. Fulham forması giyen Seri, takımda fazla şans bulamadığı için ayrılmak istiyor.



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyaGalatasaray
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