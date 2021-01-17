Galatasaray ile dev derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta forma kararı!

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş kendi sahasında Galatasasaray'ı konuk edecek. Futbol severlerin merakla beklediği dev derbi bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Büyük mücadele için tüm hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş derbi öncesi gerçekleştirdiği toplantıda etkili olan kar yağışı nedeniyle sahada giyeceği formanın da kararını verdi. İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinden taraftarların imzası olan beyaz formayla sahaya çıkmayı planlayan Beşiktaş'ın maça çubuklu forma ile çıkmaya karar verdi.

Beşiktaş yönetiminden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçına daha önceden Adidas ile birlikte hayata geçirilen 'Beşiktaş Aşkına İmza At' projesinde taraftarların imzaladığı forma ile çıkılmasına karar verildiği, fakat Meteoroloji'den edinilen hava durumu bilgilerine İstanbul’da etkisini devam ettiren kar yağışının maç saatinde de devam etmesi nedeniyle karşılaşmaya çubuklu forma ile çıkılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 'Beşiktaş Aşkına İmza At' kampanyasında taraftarlar tarafında imzalanan beyaz formaların ise hangi maçta giyileceği ile ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde tekrar duyuru yapılacağı kaydedildi.