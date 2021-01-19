Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor

Derbiden mağlubiyetle ayrılan ve morali bozuk olan sarı kırmızılılar, Denizlispor karşısında galip gelerek yeni bir seriye başlamak istiyor. Formsuz bir dönemden geçen Galatasaray, oynadığı son 4 maçtan sadece birini kazanabildi. Yukatel Denizlispor karşısında kazanarak tekrar çıkışa geçmek isteyen Galatasaray, zirve iddiasını da sürdürmek istiyor.

Galatasaray’da eksikler

20 Ocak Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak mücadele, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.

Galatasaray’da sakatlıklardan ve cezalardan dolayı 6 isim forma giyemeyecek. Derbide sakatlanan Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı’nın yanı sıra sakatlıklarını süren Falcao, Omar ve Emre Taşdemir takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Diagne de, Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.