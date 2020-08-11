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Galatasaray ile anlaşan Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Olympiakos ile ayrıldıktan sonra Galatasaray ile anlaşan Omar Elabdellaou ile prensipte anlaşma sağlandı. Tecrübeli sağ bek oyuncusunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

11 Ağustos 2020 Salı 00:29
Galatasaray ile anlaşan Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
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Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Omar Elabdellaoui, sarı kırmızılı kulübü izlemeye aldı. Norveçli sağ bek oyuncusunun ilerleyen günlerde İstanbul’a gelip sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyor.


Spor Toto Süper Lig sezonunun tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray flaş gelişmeler yaşamaya başladı. Sarı kırmızılı kulüple prensipte anlaşan Omar Elabdellaoui’nin Instagram hesabından Galatasaray’ı takibe aldığı görüldü.

15 Ağustos’ta İstanbul’a gelecek

Olympiakos ile yolları ayrılarak Galatasaray ile anlaşmaya varan Elabdellaoui’nin 15 Ağustos’ta İstanbul’a geleceği belirtiliyor. 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte imzayı atacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 11.08.2020 00:29
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOmar Elabdellaou
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