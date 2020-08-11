Galatasaray ile anlaşan Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Omar Elabdellaoui, sarı kırmızılı kulübü izlemeye aldı. Norveçli sağ bek oyuncusunun ilerleyen günlerde İstanbul’a gelip sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyor.
15 Ağustos’ta İstanbul’a gelecek
Olympiakos ile yolları ayrılarak Galatasaray ile anlaşmaya varan Elabdellaoui’nin 15 Ağustos’ta İstanbul’a geleceği belirtiliyor. 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte imzayı atacağı aktarıldı.
Son Güncelleme: 11.08.2020 00:29