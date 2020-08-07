Galatasaray iki isimle yolları ayırıyor

Türkiye’de transfer döneminin açılmasının ardından Galatasaray’da sıcak saatler yaşanmaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olmak ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda kadroda düşünülmeyen iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Galatasaray’da Şener Özbayraklı’nın ve Jimmy Durmaz’ın kendilerine kulüp bulmaları istendi. İki futbolcuya da alacaklarının karşılığında bonservisleri verilecek. Bu iki oyuncunun Galatasaray’a yıllık maliyetleri 14 milyon TL olarak açıklanırken, gönderilmeleri halinde sarı kırmızılı ekibin bir nebze olsun mali açıdan rahatlayacağı belirtildi. Bu iki futbolcunun gönderilmesiyle birlikte Finansal Fair Play kurallarından bu sezon için 14 milyon TL gibi büyük bir yükten kurtulacak olan Aslan, daha uygun maliyetli oyuncuları transfer edecek.