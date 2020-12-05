Galatasaray Hatayspor maçı Bein Sports izle GS Hatay maç yayını

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor’u 4-0’la geçen Galatasaray sahasında Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları maç saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Süper Lig’in 11.haftasında lider Alanyaspor Gençlerbirliği deplasmanından mağlup ayrıldı. Alanyapsor’un mağlubiyetinin ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray’ın puan farkını azaltması için Hatayspor maçında puan kaybetmemesi gerekiyor.

Öte yandan konuk ekip Hatayspor ligin son haftalarında istenilen performansı sergileyemiyor. Konu ekip Galatasaray maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. İki ekip için büyük önem taşıyan maç için geri sayım başlarken, takımların ilk 11’leri belli oldu.

Galatasaray:

Hatayspor:

Galatasaray Hatayspor maçı yayın bilgileri

Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, DiagneMunir, Yusuf, Dos Santos, Burak Can, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Akintole, Traore, Diouf

Galatasaray’da kadro aynı

Galatasaray Hatayspor maçı bu akşam 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Fatih Terim geçen hafta Rizespor karşısında 4-0 kazanan ve oyunuyla herkesin takdirini kazanan kadroyu bozmadı. Kadrodaki tek değişiklik hafif sakatlığı bulunan Donk yerine Luyindama’nın girmesi oldu.

Öte yandan geçen hafta 3 gol atan Diagne, Falcao’nun yokluğunda ilk 11’deki yerini garantilemek istiyor. Kasımpaşa’daki günlerine dönmek isteyen Senegalli oyuncu bu akşamda takımının en büyük gol silahı olacak.

Akataş Hatayspor’de tek eksik bulunuyor

Son haftalarda istenilen performansı gösteremeyen konuk ekip Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Hatayspor’da önemli maç öncesi tek eksik stoper Popov.