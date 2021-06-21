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Galatasaray günü iki antrenman ile tamamladı!

Galatasaray, 2021-2022 sezon öncesi hazırlıklarını iki idman ile devam ettirdi. Bugünkü idmanda takımın başında ise Fatih Terim vardı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 19:50
Galatasaray günü iki antrenman ile tamamladı!
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Galatasaray, 2021-2022 sezon öncesi hazırlıklarını iki idman ile devam ettirdi. Bugünkü idmanda takımın başında ise Fatih Terim vardı.Takıma bugün katılan futbolcular Okan Kocuk ve Luyindama sabah sağlık kontrollerine girdiler.

Sözleşmesi konusunda net bir durum olmayan Arda Turan ise özel bir çalışmayla günü tamamladı.


Son Güncelleme: 21.06.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntrenman
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