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Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray-Göztepe ile mücadele edecek. İki takımın taraftarları Galatasaray-Göztepe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Göztepe-Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?

22 Aralık 2020 Salı 15:27
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe maçı şifresiz nasıl izlenir?
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Süper Lig’in 14. Haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacaklar. Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ligdeki sıralamasını yükseltmek isteyen Göztepe’ye karşı kendi sahasında mücadele verecek. Şampiyonluk yarışında ritmin iyice arttığı bu haftada Galatasaray 3 puanı cebine koyarak kendini üst sıralarda tutmaya devam etmeyi amaçlıyor. Diğer yandan ligin önemli takımlarından olan Göztepe de Galatasaray’a karşı galibiyet alarak daha da yükselmeyi istiyor.

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak olan 14. Hafta karşılaşması 22 Aralık Salı günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan maç beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maç aynı zamanda beIN Connect ve Digitürk Play kapsamından da izlenebilecek.

Galatasaray-Göztepe maçı nasıl şifresiz izlenir?

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak olan Süper Lig karşılaşması şifreli olarak beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Yapılan anlaşma gereği Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN Sports’a aittir. İntenet üzerinde şifresiz bir şekilde maç yayını yapan adresler olsa bile bu yayınlar yasal değildir. Buna bağlı olarak izleyicilerin maçları beIN Sports televizyon kanalından ya da beIN Connect ve Digitürk Play üzerindeki tarifeler aracılığı ile izlemeleri gerekmektedir.

Son 5 maçın 4’ünü Galatasaray kazandı

Süper Lig’de karşı karşıya gelen Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maçın 4’ünün Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandığı görülmektedir. Oynanan 5 maçın yalnızca birinde Göztepe sahadan 3 puan ile ayrılmayı başarmıştır.



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:27
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Süper LigGalatasarayGöztepeGalatasaray-Göztepe
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