Galatasaray, Gençlerbirliği’ni ezdi geçti: 6-0

Süper Lig’in 18. haftasında, Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Halis Özkahya yönetti. Saat 19:00’da başlayan mücadeleyi, ev sahibi Galatasaray rahat kazandı. Rakibini 6-0’la geçen Galatasaray, puanını 33’e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Galatasaray’ın gollerini Diagne, Belhanda (3), Oğulcan ve Babel kaydetti.

Maçtan puansız ayrılan Gençlerbirliği, 19 puanda kaldı ve haftayı 17. sırada tamamladı.

Galatasaray önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. 17 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele, saat 19:00’da başlayacak. Gençlerbirliği ise 15 Ocak Cuma günü Karagümrük’ü konuk edecek. Bu mücadele saat 19:00’da başlayacak.