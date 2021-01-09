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Galatasaray, Gençlerbirliği’ni ezdi geçti: 6-0

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Günün son maçında, Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçı, ev sahibi Galatasaray farklı kazandı. 6-0’lık skorla rakibini geçen Galatasaray, puanını 33’e yükseltti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:18
Galatasaray, Gençlerbirliği’ni ezdi geçti: 6-0
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Süper Lig’in 18. haftasında, Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Halis Özkahya yönetti. Saat 19:00’da başlayan mücadeleyi, ev sahibi Galatasaray rahat kazandı. Rakibini 6-0’la geçen Galatasaray, puanını 33’e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Galatasaray’ın gollerini Diagne, Belhanda (3), Oğulcan ve Babel kaydetti.

Maçtan puansız ayrılan Gençlerbirliği, 19 puanda kaldı ve haftayı 17. sırada tamamladı.

Galatasaray önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. 17 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele, saat 19:00’da başlayacak. Gençlerbirliği ise 15 Ocak Cuma günü Karagümrük’ü konuk edecek. Bu mücadele saat 19:00’da başlayacak.



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGençlerbirliğiSüper Lig
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