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Galatasaray genç oyuncu Olimpiu Morutan'ın peşine düştü

Galatasaray’da transfer çalışmaları kapsamında genç oyuncu Olimpiu Morutan’ın peşine düştü. Galatasaray ile adı anılan Steaua Bükreş oyuncusu Olimpiu Morutan’ın 15 milyon Euro’dan aşağı bir fiyata satılmayacağı söylendi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:02
Galatasaray genç oyuncu Olimpiu Morutan'ın peşine düştü
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Spor Toto Süper Lig‘de şampiyonluk yolunda geriden gelen Galatasaray önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Transfer çalışmalarına sezon bitmeden başlayan Galatasaray, Steaua Bükreş forması giyen Olimpiu Morutan’ın peşine düştü. Daha önce de Galatasaray ile adı anılan 22 yaşındaki futbolcuyla İtalyan devi Inter ile İspanyol takımı Valencia ilgileniyor.

En Az 15 Milyon Euro

Konuyla ilgili Steaua Bükreş yöneticilerinden açıklama geldi. Genç futbolcunun 15 milyon Euro’dan aşağı İfade eden yöneticiler, geleceğin en önemli yıldızları arasında gösterildiğini ifade etti. Yöneticiler, İspanya’dan ve İtalya’dan moru ton için önemli teklifler olduğunu söyleyerek, Birleşik Arap Emirliklerinden oyuncuya talipler olduğunu söyledi. Bu açıdan başarılı oyuncu için en az 15 milyon Euro para isteniyor. Oldukça zor şartlar altında olan Galatasaray’ın bu parayı karşılaması gerçekten zor gözüküyor. Bu açıdan Galatasaray gözünü farklı altenatiflere çevirebilir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Olimpiu MorutanSteaua BükreşGalatasaray
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