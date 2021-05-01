Galatasaray genç oyuncu Olimpiu Morutan'ın peşine düştü

En Az 15 Milyon Euro

Spor Toto Süper Lig‘de şampiyonluk yolunda geriden gelenönümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Transfer çalışmalarına sezon bitmeden başlayan Galatasaray,forması giyen’ın peşine düştü. Daha önce de Galatasaray ile adı anılan 22 yaşındaki futbolcuyla İtalyan devi Inter ile İspanyol takımı Valencia ilgileniyor.

Konuyla ilgili Steaua Bükreş yöneticilerinden açıklama geldi. Genç futbolcunun 15 milyon Euro’dan aşağı İfade eden yöneticiler, geleceğin en önemli yıldızları arasında gösterildiğini ifade etti. Yöneticiler, İspanya’dan ve İtalya’dan moru ton için önemli teklifler olduğunu söyleyerek, Birleşik Arap Emirliklerinden oyuncuya talipler olduğunu söyledi. Bu açıdan başarılı oyuncu için en az 15 milyon Euro para isteniyor. Oldukça zor şartlar altında olan Galatasaray’ın bu parayı karşılaması gerçekten zor gözüküyor. Bu açıdan Galatasaray gözünü farklı altenatiflere çevirebilir.