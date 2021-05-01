Galatasaray genç oyuncu Olimpiu Morutan'ın peşine düştü

En Az 15 Milyon Euro
Konuyla ilgili Steaua Bükreş yöneticilerinden açıklama geldi. Genç futbolcunun 15 milyon Euro’dan aşağı İfade eden yöneticiler, geleceğin en önemli yıldızları arasında gösterildiğini ifade etti. Yöneticiler, İspanya’dan ve İtalya’dan moru ton için önemli teklifler olduğunu söyleyerek, Birleşik Arap Emirliklerinden oyuncuya talipler olduğunu söyledi. Bu açıdan başarılı oyuncu için en az 15 milyon Euro para isteniyor. Oldukça zor şartlar altında olan Galatasaray’ın bu parayı karşılaması gerçekten zor gözüküyor. Bu açıdan Galatasaray gözünü farklı altenatiflere çevirebilir.
Son Güncelleme: 01.05.2021 16:02