Galatasaray Gaziantep FK 2 - 1 Maç özeti ve golleri GS'de Onyekuru şov!

Süper Lig 22. Haftada Gaziantep FK, Galatasaray’a ev sahipliği yaptı. Maçın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarısında Galatasaraylı futbolcu Onyekuru şov gösterisi yaptı. Henry Onyekuru’nun 51. Ve 78. Dakikada attığı goller sonrasında sarı kırmızılı takım 2-0 öne geçti.

Gaziantep FK’nın tek golu 90+8’de Alexandru Maxim’in attığı penaltı ile oldu.

Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşması Galatasaray’ın 2 -1 üstünlüğü ile bitti.

Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşmasından dakikalar!

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Vetrih’in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girdiği anda vurdu ve kaleci Muslera son anda topu konere çeldi.

13. dakikada Galatasaray’ın kaleyi cepheden görebilen bir yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Babel uzaklardan kaleyi düşündü fakat Günay Güvenç, gol olmasına imkan sağlamadı.

Karşılaşmanın 14. Dakikasında ev sahibinin yaptığı atakla Güray Vural topu kafa ile indirdi, Dicko topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdiği anda yaptığı vuruş ile, kaleci Muslera’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak yan direkten döndü.

22. dakika içinde Gaziantep FK’nın hızla gelişen atağı ile Maxim ceza alanının dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanıp topu konere geri yolladı.

45+1. Dakikada ev sahipliği yapan Gaziantep FK hızla atak yaptı. Mirallas’ın pasında penaltı noktasının üstünde top ile karşılaşan Maxim köşeye vurdu, kaledeki Muslera bir kere daha topu konere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşmasından notlar!

Süper Lig 22. Haftada Gaziantep FK’nın ağırladığı Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 1 değişiklik yaptı.

Galatasaray takımında teknik direktör Fatih Terim, 21. Haftada Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11’inde 1 değişiklik yaparak takımını Gaziantep FK karşısında sahaya çıkardı.

Sarı kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşmasında Fenando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11 kadrosunda oyuna başladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Feghouli’nin yerini bu hafta Emre Kılınç aldı.

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozonwafor da yedek kulübesinde görevlerini beklediler.

Sarı kırmızılı takım devre arasında Onyekuru ile Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna dahil etti. Kadroya dahil olan bu iki isim ilk defa maç kadrosuna dahil edildiler.

Gaziantep FK kadrosunda 4 değişiklik yaptı!

Ev sahipliği yaptığı son 17 karşılaşmayı kaybeden Gaziantep KF teknik direktörü Pinto, sarı kırmızılı takıma karşı kadrosunu Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alexandru Maxim, Nouha Dicko ile ilk 11’i sahaya çıkardı.

Takımın yedek kulübesinde; Çağlar Şahin Akbaba, Bilal Başacıkoğlu, Ulaş Zengin, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Kenan Özer ve Mirza cihan şanslarını beklediler.