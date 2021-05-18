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Galatasaray Gaston Ramirez ile görüşüyor

Galatasaray’da sezonun sona ermesi ile gözler transfer edilecek oyunculara çevrildi. İtalyan medyasının iddiasına göre Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Gaston Ramirez ile görüşüyor.

18 Mayıs 2021 Salı 19:39
Galatasaray Gaston Ramirez ile görüşüyor
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Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak. Ancak seçimlerin ertelenmesi nedeniyle gerek kim başkan seçileceği, kimin teknik direktörlüğe getirileceği ve transferlerin akıbeti merak ediliyor. Buna rağmen transfer söylentileri hızın kesmeden devam ediyor. İtalyan La Republica gazetesinin iddiasına göre, Galatasaray, Sampdoria ile kontratı sona eren 30 yaşındaki Uruguaylı orta saha Gaston Ramirez için oyuncunun menajeri ile görüşüyor. Uruguaylı oyuncu İtalyan ekibi ile sözleşmesini uzatmayacak. Ancak sarı kırmızılılarda yönetimin ve hocanın belirsiz olması nedeniyle Ramirez’den transfer görüşmeleri konusunda süre istendiği iddia ediliyor.  

Uruguaylı orta saha, mavi beyazlılarla oynadığı 25 maçta 4 asistlik performans gösterdi. Ramirez, daha önce Penarol, Bologna, Southampton, Hull City ve Middlesbrough formalarını terletti.


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGaston RamirezSampdoria
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