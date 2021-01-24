Galatasaray forvetini buldu! Babel'e karşılık Jorgensen takası gündemde!

Galatasaray’da Fatih Terim’in Diagne ve Falcao ikilisinden memnun olmadığı sezon başından beri bilinirken takımda bulunan yüksek maaşlı oyuncuların ayrılmaları için çalışmalar devam ediyor. Hollanda ekiplerinden Feyenoord’un forvetine kancayı taktı.

Aradöneminde ağırlıklı olarak hücum hattı transferi yapmak isteyen Galatasaray’da kadoya katılan isimler Onyekuru ve Halil Dervişoğlu oldu. Aranılan forvet Hollanda’da bulunurken Galatasaray oyuncu içinyoluna gitmek istiyor.’e karşılık Feyenoord’tan’i isteyen sarı kırmızılı ekip transfer için beklemeye geçti.

Nicola Jorgensen kimdir?

Danimarka’da kariyerine başlayan Jorgensen Feyenoord’tan önce Bayer Leverkusen, Kopenhag ve Kaiserslauten takımlarında forma giymiştir. 5 yıldır Feyenoord’ta top koşturan başarılı oyuncu Feyenoord ile çıktığı 137 resmi müsabakada 55 gol ve 23 asistlik katkı sağlamıştır. Kariyeri boyunca toplamda 336 maça çıkan Jorgensen 115 gol ve 53 asistle iyi bir istatistiğe sahip. Danimarka milli takımında da top koşturan başarılı forvet 39 milli maça çıkarken milli maçlarda 9 gol attı.