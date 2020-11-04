Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etmek istiyor!

Yaz transfer döneminde istediği transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi devre arasında gözüne kestirdiği oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak. Takvim’de yapılan habere bakıldığında devre arasında kadrosundaki bazı isimleri satmak isteyen ve yeni isimleri transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi Fenerbahçe’nin eski genç oyuncusu Eljif Elmas’a gözünü dikti.
Sarı Kırmızılı ekibin orta alanda kadrosuna dahil etmek istediği isimlerden bir diğerinin de Onyekuru olduğu bilinenler arasında yer alıyordu. Eljif Elmas’ın da istenenler listesindeki yerini alması sonrasında Jean Michel Seri için de çalışmaların yapılması bekleniyor.
Son Güncelleme: 04.11.2020 20:50