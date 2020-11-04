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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etmek istiyor!

Şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Galatasaray orta alanı güçlendirmek adına Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor. Oyuncunun kulübü olan Napoli'ye devre arasında satın alma opisyonlu kiralam teklifi yapılması bekleniyor...

04 Kasım 2020 Çarşamba 20:50
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etmek istiyor!
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Yaz transfer döneminde istediği transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi devre arasında gözüne kestirdiği oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak. Takvim’de yapılan habere bakıldığında devre arasında kadrosundaki bazı isimleri satmak isteyen ve yeni isimleri transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi Fenerbahçe’nin eski genç oyuncusu Eljif Elmas’a gözünü dikti.


Seri ve Lemina’nın ayrılışı sonrasında orta alanda oldukça zayıf kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışına dahil olabilmek için orta alana yeni bir ismi dahil etmek istiyor. Bu alanda Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Eljif Elmas’ın etkili olacağı düşünülüyor. Eljif Elmas Fenerbahçe’den Napoli’ye oldukça iyi bir rakama satılmıştı. Bu sezon ilk 11’de forma şansı bulamayan genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öne sürülüyor.

Sarı Kırmızılı ekibin orta alanda kadrosuna dahil etmek istediği isimlerden bir diğerinin de Onyekuru olduğu bilinenler arasında yer alıyordu. Eljif Elmas’ın da istenenler listesindeki yerini alması sonrasında Jean Michel Seri için de çalışmaların yapılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 04.11.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeEljif ElmasNapoli
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