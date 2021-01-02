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Galatasaray, FAV Antalyaspor ile yaptığı mücadelede kendi sahasında puan kaybetti

Galatasaray kendi sahasında konuk ettiği FAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 52.dakikasında Emre Kılınç takımını on kişi bıraktı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 21:51
Galatasaray, FAV Antalyaspor ile yaptığı mücadelede kendi sahasında puan kaybetti
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Süper Ligin 16.haftasında Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı mücadelede FAV Antalyaspor’la karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmazken taraflar 0-0 skorla puanları paylaştı.

Galatasaray on kişi mücadele etti

Günün son maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Maçın 52.dakikasında Emre Kılınç direk kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 45.dakikada oyuna giren Falcao ise 77.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Ayrıca Arda Turan ve Marcao gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerek haftaya oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 30’a FAV Antalyaspor ise puanını 18’e çıkardı.



Son Güncelleme: 02.01.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntalyasporFalcao
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