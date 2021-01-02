Galatasaray, FAV Antalyaspor ile yaptığı mücadelede kendi sahasında puan kaybetti

Süper Ligin 16.haftasında Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı mücadelede FAV Antalyaspor’la karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmazken taraflar 0-0 skorla puanları paylaştı.

Galatasaray on kişi mücadele etti

Günün son maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Maçın 52.dakikasında Emre Kılınç direk kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 45.dakikada oyuna girenise 77.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Ayrıca Arda Turan ve Marcao gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerek haftaya oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 30’a FAV Antalyaspor ise puanını 18’e çıkardı.