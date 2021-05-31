Galatasaray, Falcao’yu gönderemiyor

Galatasaray’da sezonun bitmesi ile beraber birçok oyuncunun sözleşmesi sona ererken, yönetim yerlerine oyuncu bakınmaya devam ediyor. Öte yandan ise takımdaki yüksek maliyetli bazı oyuncuların gönderilmesi için uğraşılırken, bu oyunculardan Falcao aldığı ücret nedeniyle takımdan ayrılmak istemiyor.
Sarı kırmızılı takım, Kolombiyalı oyuncu ile yolların ayrılması halinde 5 milyon Euro’luk bir kazanç sağlayacak.
Falcao, bu sezon Galatasaray ile oynadığı 18 maçta 9 gol 2 asist ile oynadı.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:13