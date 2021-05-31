Galatasaray, Falcao’yu gönderemiyor

Galatasaray’da sezonun bitmesi ile beraber birçok oyuncunun sözleşmesi sona ererken, yönetim yerlerine oyuncu bakınmaya devam ediyor. Öte yandan ise takımdaki yüksek maliyetli bazı oyuncuların gönderilmesi için uğraşılırken, bu oyunculardan Falcao aldığı ücret nedeniyle takımdan ayrılmak istemiyor.

Sarı kırmızılılar ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Kolombiyalı forvete ABD’den teklifler gelse de oyuncu sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor. Takımdan yıllık 5 milyon Euro alan Falcao’ya bu paradan yükseğini teklif eden olmaması, oyuncunun kalmak istemesinin temel nedeni.

Sarı kırmızılı takım, Kolombiyalı oyuncu ile yolların ayrılması halinde 5 milyon Euro’luk bir kazanç sağlayacak.

Falcao, bu sezon Galatasaray ile oynadığı 18 maçta 9 gol 2 asist ile oynadı.