Galatasaray Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Galatasaray Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu

Galatasaray Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimdir?
2021 liginde takım oyuncularında değişiklik gözükmektedir. Kış mevsimi değişerek yeni oyuncular gelmiştir. Bunun yanı sıra yeni kadro oyuncular merak konusu olmuştur. Galatasaray Espor League of Legends oyuncu kadrolarında kimlerin olduğu merak konusu olmuştur.
2021 Galatasaray Espor yeni Lol kadrosu
Orman
: Berk ‘Mojito’ Kocaman
Üst koridor:
Berkant ‘Luana’ Kayhan
Alt koridor:
Orta koridor:
Onur Can ‘Bolulu’ Demirol
Destek:
Onur ‘Zergsting’ Ünalan
Son Güncelleme: 05.02.2021 13:46