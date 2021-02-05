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Galatasaray Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Galatasaray Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu

Galatasaray 2021 Espor League of Legends oyuncu kadrosu merak konusu olmuştur. Yeni oyuncu takımı kimler var?

05 Şubat 2021 Cuma 13:46
Galatasaray Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Galatasaray Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu
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Galatasaray Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimdir?

2021 liginde takım oyuncularında değişiklik gözükmektedir. Kış mevsimi değişerek yeni oyuncular gelmiştir. Bunun yanı sıra yeni kadro oyuncular merak konusu olmuştur. Galatasaray Espor League of Legends oyuncu kadrolarında kimlerin olduğu merak konusu olmuştur. 

2021 Galatasaray Espor yeni Lol kadrosu

Orman

: Berk ‘Mojito’ Kocaman 

Üst koridor:

Berkant ‘Luana’ Kayhan 

Alt koridor:

Ege ‘Padden’ Acar

Orta koridor:

Onur Can ‘Bolulu’ Demirol

Destek:

Onur ‘Zergsting’ Ünalan

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:46
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GalatasarayEsporLegends
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