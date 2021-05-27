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Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal'dan başkan adaylığı açıklaması!

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamaları merak edilmeye başlandı. Galatasaraylı taraftarlar eski başkan Ünal Aysal'ın tekrar başkanlığa adaylığını açıklayıp açıklamayacağını araştırıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:15
Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal'dan başkan adaylığı açıklaması!
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Galatasaray’da başkanlık seçimleri ilerleyen haftalarda yapılacak açıklamaları yapılması sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Başkanlık seçimleri ile ilgili açıklama yapan eski Galatasaray kulübü başkanı Ünal Aysal merak edilmeye başlandı.

Ünal Aysal başkanlık soruları sonrasında başkanlığı düşünmediğini açıklarken her seçim zamanı bu dedikoduların çıkmasından rahatsız olduğunu ve artık kulüp başkanlığını düşünmediği açıkladı.

 Ünal Aysal eski açıklamalarında ‘Şu anda hali hazırda Galatasaray'dayım. Galatasaray Eğitim Vakfında yönetim kurulunda ve mütevelli heyetindeki görevime devam ediyorum. Galatasaray genel kurul ve divan kurulu üyeliğimde halen devam ediyor. Yani Galatasaray'ın içerisinden hiç çıkmadım. Kulüpten ayrılmış değilim. Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır. Benim tecrübelerime sahip olan kişilerin Galatasaray'a katkısı genel kurul içinde bulunan eksiklikleri bulup, yeni bir düzenin oluşturulmasında fikir önderliği görevinde olmaktır. Sanırım önümüzdeki günlerde bunu yapacağımı düşünüyorum.’ Dedi.

 

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:15
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