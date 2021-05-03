Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'ta Galatasaray Başkanlığı ile ilgili açıklama!

Galatasaray’da başkanlık seçimine kısa bir süre kala 2008 – 2011 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Adnan Polat’a başkan adayı olup olmayacağı soruldu. 29 Mayıs’ta yapılması planlanan Galatasaray Başkanlık seçimleri ile ilgili önemli isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

LigRadyo üzerinden açıklamalarda bulunan Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, 29 Mayıs başkanlık seçimleri ile ilgili sorulan sorulara, ‘Bu dönem başkan adaylığı düşünmüyorum. Yurtdışındayım. Bu dönem önemli yatırımlarım var. İş programım yoğun. Böyle bir fikrim oluşursa basın toplantısıyla açıklardım. Başkanlık zaman ister, zamanım yok’ açıklamalarında bulundu.